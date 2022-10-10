Источник: ЦСКА заинтересован в услугах хавбека «Зенита» Сутормина

Московский ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым, сообщает Metaratings.



По информации источника, на данный момент санкт-петербургский клуб не получал официальных предложений от красно-синих, однако в ЦСКА наблюдают за Суторминым. Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы Сутормина, сообщил, что 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в «Зените».



В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Зенит» набрал 30 очков в 12 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (25) — на третьем месте.