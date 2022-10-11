Т. Силва — о «Милане»: великие клубы не ошибаются дважды

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».



«Не думаю, что «Милан» недостаточно конкурентоспособен. На прошлой неделе у них получилась плохая игра, но такое случается. Великие клубы, такие как «Милан», не ошибаются дважды. Они добились положительного результата в матче с «Ювентусом», так что сильно мотивированы на предстоящую встречу. Мы должны помнить, что нужно приложить максимальные усилия в матче с «Миланом», потому что играть на «Сан-Сиро» никогда не бывает просто», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» состоится сегодня, 11 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.