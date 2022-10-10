«Милан» — «Челси». Итальянцы нанесут ответный удар

11 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех миланцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» (11.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 11 октября состоятся восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Милан» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Как мы помним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Милан» выиграл скудетто. За 38 туров соревнования он потерпел только четыре поражения и восемь раз сыграл вничью. Во всех остальных матчах одержал победы. Однако на международной арене клуб из одноимённого города провалился.

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За шесть туров группового этапа прошлого розыгрыша Лиги чемпионов миланцы одержали лишь одну победу — над мадридским «Атлетико» (1:0). Также они сыграли вничью с «Порту» (1:1). Уступили «Ливерпулю» (3:2 и 1:2), испанцам (1:2) и португальцам (0:1). Таким образом, заняли последнее место в группе и остались без евровесны.

Этим летом клуб из Милана неплохо усилился, подписав нескольких перспективных игроков. Тем не менее ситуация не сильно улучшилась. За три тура группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов он также добыл лишь одну победу — над не самым сильным загребским «Динамо» (3:1). Вничью сыграл с «Зальцбургом» (1:1). В матче с «Челси» проиграл с разгромным счётом — 0:3.

Любопытно, ведь в чемпионате Италии подопечные опытного Стефано Пиоли стартовали весьма неплохо. За девять туров соревнования они потерпели лишь одно поражение — от великолепно начавшего сезон «Наполи» (1:2). Также сыграли вничью с раздухарившейся «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе над «Интером» (3:2) и «Ювентусом» (2:0).

При этом поражение от неаполитанцев нельзя назвать закономерным. Миланцы местами смотрелись намного лучше. Они чаще владели инициативой и нанесли гораздо больше ударов. «Россонери» вполне могли сравнять счёт. На 86-й минуте их защитник — Пьер Калюлю — не реализовал стопроцентный момент. Футболист с нескольких метров мощно зарядил в перекладину.

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«Челси» же по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии занял третье место, порядочно отстав от боровшихся за чемпионство «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Зато он с непринуждённой лёгкостью добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в равной борьбе уступил мадридскому «Реалу» (1:3, 3:2 ДВ).

Кроме того, лондонцы добрались до финалов в Кубке Англии и Кубке лиги Англии. В обоих случаях они уступили «Ливерпулю» в серии послематчевых пенальти (5:6 и 10:11 соответственно). Также «пенсионеры» выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в решающем матче «Вильярреал» (1:1, по пенальти 6:5) и Клубный чемпионат мира, обыграв в решающем матче «Палмейрас» (2:1 ДВ).

Впечатляет, но в текущем розыгрыше чемпионата Англии и групповом этапе Лиги чемпионов «Челси» стартовал не лучшим образом, что повлекло смену наставника. Новым главным тренером клуба стал Грэм Поттер. В подспорье специалист получил бывшего нападающего «Барселоны» и «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Дебютировал во главе лондонской команды Поттер с ничьей в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Зато во встрече 3-го тура соревнования синие, как мы уже отметили ранее, разгромили «Милан». Плюс в последних двух турах АПЛ одержали победы над «Кристал Пэлас» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (3:0).

На данный момент лондонцы выглядят главными фаворитами своего квартета. У них самый высокий уровень первенства и невероятно мощный состав, изобилующий громкими именами. С другой стороны, у лондонцев и миланцев пока что одинаковые шансы добыть путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Да и не сказать, что «россонери» сильно уступают англичанам в качестве и технике.

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Полагаем, история последней очной встречи не повторится. На наш взгляд, лучше проверить «обе забьют» за коэффициент 1.78. Во-первых, встреча состоится на «Сан-Сиро». Во-вторых, от травмы оправился и помог обыграть «Ювентус» в матче последнего тура Серии А лидер «Милана» — Тео Эрнандес. В-третьих, у обеих команд полный порядок с результативностью на дистанции.

За 38 туров в чемпионате Италии «россонери» забили 69 мячей. Лондонцы за столько же встреч, но в АПЛ, наколотили 76 голов. В конце концов, у обеих команд предпочитающие атакующий стиль футбола наставники и потрясающие линии атаки. Думается, голы будут с обеих сторон.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года

«Милан» уверенным шагом идёт в Серии А, одерживая результативные победы над крепкими противниками. Полагаем, действующий чемпион Италии сделает выводы из неудачи в последней очной встрече и сумеет забить как минимум один мяч в ворота «Челси». В то же время лондонцы после смены главного тренера ощутимо прибавили. Учитывая прошлогодние успехи, историю последнего очного матча и результативность на дистанции, в их гол тоже верится без особого труда. Думаем, забьют обе команды.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 7.62.



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