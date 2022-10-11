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Наставник «Шахтёра» выступил с эмоциональной речью перед игроками накануне игры с «Реалом»

Наставник «Шахтёра» выступил с эмоциональной речью перед игроками накануне игры с «Реалом»
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Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич выступил с эмоциональной речью перед игроками накануне матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы вместе, и никто вместо нас не выйдет завтра на поле. Не отменяют игру, как в чемпионате Украины. Там гораздо хуже, чем здесь. И потому ответственность растёт. Мы должны завтра отдать все силы на футбольном поле. Абсолютно все. Всю энергию, которую вы придаёте друг другу, должны почувствовать все украинцы, которые нас смотрят. Биться до последнего. Сохраняйте спокойствие и продолжайте драться, не останавливайтесь, покажите, из чего вы слеплены. А вы действительно крепкие и мощные, все вы и все в вашей семье.

Эта энергия поможет нам завтра быть конкурентоспособными с первой до последней секунды и верить, что мы можем побеждать и брать очки. Подготовьтесь провести хорошую тренировку и завтра на поле», — сказал Йовичевич перед тренировкой.

Матч между «Шахтёром» и «Реалом» состоится 11 ноября.

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