«Шахтёр» — «Реал». Карло Анчелотти устанет от сопротивления украинцев

У мадридцев много проблем с донецким клубом. Предстоящий матч не станет исключением.

11 октября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех хозяев оценивается в 7.20. На ничью дают коэффициент 5.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» 11 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» (11.10.2022)

Мадридский «Реал» с весомым отрывом лидирует в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Опытный Карло Анчелотти ведёт свой проверенный боевой корабль к новой победе, но впереди ещё много работы. Именно от того, насколько Карло и его тренерский штаб будет дозировать появление своих звёзд на поле, зависит турнирный расклад для остальных участников квартета.

В первой встрече с «Шахтёром» мадридский суперклуб действовал на классе. Активно проведя тридцать минут и заработав фору в два мяча, испанские футболисты перешли в эконом-режим. Болельщики пытались подгонять своих любимцев боевыми песнями, но всё безрезультатно. Из сонного состояния игроков «Реала» не вывел даже пропущенный под занавес первого тайма мяч.

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Вполне вероятно, этот гол даст «горнякам» психологическое преимущество. Напомним, два сезона назад «Шахтёр» дважды обыграл мадридцев на стадии группового этапа. Безусловно, от боевого состава того донецкого клуба остались крохи, но традиции играют большое дело.

Обратим внимание на последнюю игру фаворита в Примере. «Сливочные» отправились на выезд к весьма скромному «Хетафе» и вытянули на жилах минимальную победу (1:0). Повторился сценарий предыдущего матча: низкие скорости, минимум рывков и концентрация на обороне после единственного забитого мяча. Испанскому сопернику мадридцев не хватило тактической гибкости.

Отметим для нашего прогноза, что мадридский «Реал» действует достаточно ограниченной обоймой атакующих игроков. Перед стартом сезона Бензема разве что митинг не устраивал с просьбой купить ему толкового сменщика. Француз в блестящей форме, но потянет ли он такой энергоёмкий сезон в одиночестве? Налицо любопытная тенденция — «сливочные» забивают мало, по сравнению с началом сезона.

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Атакующий потенциал донецкого «Шахтёра» не стоит переоценивать по четырём мячам в ворота «РБ Лейпциг». «Красные быки» вместе с Доменико Тедеско катились под откос, но считались явными фаворитами. Наверняка они хотели поправить дела лёгкой победой, но игра пошла по фантастическому сценарию.

Малейшая ошибка заканчивалась голами. Футболисты «Шахтёра» на кураже давили «РБ Лейпциг». 4:1 — красивая и статусная победа. Предсказуемо, что всё закончилось увольнением немецкого специалиста. Ожидать голевых подвигов на нейтральном поле против возрастной обороны мадридцев, весьма вероятно, не стоит.

Предполагаем, что, учитывая турнирную ситуацию в группе, тренерский штаб «Шахтёра» постарается забрать минимум ничью в игре с фаворитом группы. «Реал» опережает ближайшего конкурента на пять очков за три тура до завершения этапа. Точно оценивая толчею внизу таблицы, «сливочные» вполне способны проводить ротацию состава, без особой тревоги за своё место.

История очных матчей «Шахтёра» и «Реала» состоит из семи игр. На стороне действующего победителя Лиги чемпионов весомое преимущество. Они одолели донетчан в пяти матчах. Хозяева записали в актив две победы. Разница забитых мячей — 19:10 в пользу мадридцев. Обратим внимание, что только в двух матчах фаворит выигрывал с превосходством в два и более мячей.

Футболисты «Реала» в последних играх выглядят уставшими и явно экономят силы. Впереди мировое первенство, поэтому риск получить травму и остаться без такого статусного турнира довлеет даже над такими крутыми профи. С учётом истории встреч рекомендуем ставку на победу «Шахтёра» с форой (+1) за коэффициент 2.40.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Реал» 11 октября 2022 года

«Шахтёр» предельно мотивирован на успех. Команда идёт на второй строчке группы ЛЧ и на равных соперничала с грандом на его поле. Тем более в истории команды уже случались победы над «Реалом». Гости явно дозируют силы, берегут своих самых ценных игроков. Весьма вероятно, при определённой ротации у соперника «горняки» преподнесут сюрприз.

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+1) за 2.40.

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