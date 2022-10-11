Орлов высказался по поводу требования болельщиков «Рубина» уволить Слуцкого

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу требования болельщиков отправить в отставку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Это несерьёзно. Не нужно поддаваться эмоциям. У Слуцкого сейчас трудный период. «Рубин» сейчас идет на шестом месте — по очкам совсем недалеко от лидеров. Все у них впереди. Слуцкий ещё себя проявит», — приводит слова Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что активные фанаты казанского «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и руководство клуба.

После 13 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка.