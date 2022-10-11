Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов высказался по поводу требования болельщиков «Рубина» уволить Слуцкого

Орлов высказался по поводу требования болельщиков «Рубина» уволить Слуцкого
Комментарии

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по поводу требования болельщиков отправить в отставку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Это несерьёзно. Не нужно поддаваться эмоциям. У Слуцкого сейчас трудный период. «Рубин» сейчас идет на шестом месте — по очкам совсем недалеко от лидеров. Все у них впереди. Слуцкий ещё себя проявит», — приводит слова Орлова Sport24.

Ранее сообщалось, что активные фанаты казанского «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и руководство клуба.

После 13 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022