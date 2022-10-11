Головин рассказал, как аренда в «Базеле» могла помочь Чалову
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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался об игре российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
«Мне сложно сказать, есть ли прямая связь между его арендой в «Базель» и нынешней результативностью, но если смотреть со стороны, то время, проведённое в Швейцарии, действительно пошло ему на пользу. Возможно, в чём-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрёл какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды», — приводит слова Головина Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов принял участие в 12 матчах в составе ЦСКА, в которых записал в свой актив 7 голов и 1 результативную передачу.
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