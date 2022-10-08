«Монпелье» — «Монако». Головин докажет, что Dota 2 не мешает футболу

9 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Монпелье» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Все прогнозы на сегодня — в одном месте.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Монако» 9 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монпелье» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако» (09.10.2022)

После ярких матчей группового этапа Лиги наций возвращаемся на внутренние арены. В чемпионате Франции 9 октября состоятся сразу семь матчей 10-го тура. В самом раннем из них на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье померятся силами местный «Монпелье» и «Монако». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

По итогам прошлого розыгрыша Лиги 1 «Монпелье» занял 13-е место. За 38 туров он добыл только 12 побед, причём большая их часть была одержана над явными аутсайдерами. При этом за последние девять туров соревнования он лишь два раза сыграл вничью — с «Реймсом» (0:0) и «Метцем» (2:2). Во всех остальных встречах потерпел неудачи.

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В преддверии текущего сезона клуб из одноимённого города ощутимо изменил комплектацию, но главным тренером остался Оливье Далль'Оглио. В стартовых девяти турах текущего розыгрыша чемпионата Франции его подопечные добыли не лучшие результаты. За этот период они выиграли лишь четыре раза — у «Труа» (3:2), «Бреста» (7:0), «Аяччо» (2:0) и «Страсбурга» (2:1).



Стоит отметить, что три из четырёх этих команд — «Брест», «Аяччо» и «Страсбург» — на данный момент располагаются на самом дне турнирной таблицы Лиги 1. Во всех остальных встречах «паладины» проиграли. Уступили они «ПСЖ» (2:5), получившему впервые за долгое время путёвку в Лигу 1 «Осеру» (1:2), «Лиллю» (1:3), располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Анже» (1:2) и «Тулузе» (2:4).

«Монако» же, как мы помним, по итогам минувшего сезона занял третье место в Лиге 1. За последние 10 туров соревнования он ни разу не проиграл, при одном ничейном результате — с «Лансом» (2:2). Во всех остальных встречах одержал результативные победы, в частности над действующим чемпионом Франции — «ПСЖ» (3:0).

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Не последнюю роль в успехах сыграл Филипп Клеман, возглавивший монегасков в середине прошлого сезона. Опытный бельгийский наставник быстро освоился в новом коллективе и сопутствовал прогрессу многих футболистов «Монако», включая Александра Головина. Россиянин стал основообразующим и важным игроком.

Впрочем, недавно бывший полузащитник московского ЦСКА подвергся критике от Денниса Лахтера. Футбольный агент, известный по трансферу Андрея Аршавина в «Арсенал», заявил о том, что Головин по различным показателям не входит в десятку лучших футболистов «Монако» и до четырёх часов утра играет в компьютерную игру Dota 2. Чем ответит россиянин?



Как бы там ни было, текущий сезон подопечные Клемана начали не лучшим образом. Они выбыли из Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде ПСВ. А за стартовые пять туров в чемпионате Франции одержали лишь одну победу — над «Страсбургом» (2:1). Вничью сыграли с «Ренном» (1:1) и «ПСЖ» (тоже 1:1). Уступили «Лансу» (1:4) и «Труа» (2:4).



Не лучшим образом красно-белые выступили и в первых двух турах группового этапа Лиги Европы. Сначала они с трудом вырвали победу у «Црвены Звезды» (1:0), а затем уступили «Ференцварошу» Станислава Черчесова (0:1). После этого «Монако» наконец-то вернулся в тонус и выдал серию закономерных побед.



В последних четырёх турах Лиги 1 монегаски разделались с «Ниццей» (1:0), крепким «Лионом» (2:1), «Реймсом» (3:0) и выигравшим в прошлом сезоне Кубок Франции «Нантом» (4:1). Помимо того, в битве последнего тура группового этапа Лиги Европы монегаски уверенно разделались с действующим чемпионом Турции — «Трабзонспором» (3:1).

13 забитых мячей за эти пять матчей свидетельствуют о том, что понемногу клуб возвращается к результативному футболу. Линия атаки у него очень мощная. Чего стоят только Виссам Бен-Йеддер и недавно оправившийся от травмы Кевин Фолланд. В прошлом сезоне этот дуэт был неудержим.

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Теперь же у Филиппа Клемана ещё больше вариантов для творчества. В межсезонье он получил в подспорье Брила Эмболо («Боруссия» Мёнхенгладбах) и Такуми Минамино («Ливерпуль»). Новички уже довольно неплохо освоились в команде и записали на свой счёт по нескольку полезных действий. Думаем, в предстоящем матче гости одержат ещё одну победу.



За девять матчей в чемпионате Франции «паладины» пропустили целых 19 мячей. У них явно имеются проблемы оборонительного плана, но с нападением полный порядок. Два гола в ворота «ПСЖ» и 19 забитых мячей в других восьми встречах соревнования это подтверждают. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П2 + ТБ 2.5 мяча за солидный коэффициент — 2.55.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Монако» 9 октября 2022 года

У «Монпелье» гораздо хуже результаты на дистанции и менее техничный состав. При этом с результативностью у «паладинов» порядок, а вот в обороне самый настоящий проходной двор. Полагаем, набравшие отличный ход монегаски одержат в предстоящем матче результативную победу. У них восстановился от травмы важный атакующий игрок. Плюс вроде бы уже адаптировались новички. Ну и ждём от Александра Головина качественной игры. На критику нужно отвечать делом.



Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

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