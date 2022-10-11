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Кавазашвили рассказал, как Цорн не дал ему бесплатный абонемент на матчи «Спартака»

Кавазашвили рассказал, как Цорн не дал ему бесплатный абонемент на матчи «Спартака»
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» – бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды. Я помню, когда Томаса Цорна пригласили в «Спартак», он же сын бывшего великого президента РПЛ Сергея Прядкина.

Я тогда к нему обратился с просьбой и сказал: «Слушай, я ветеран команды, имею заслуги в «Спартаке» и в мировом футболе тоже. Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» Он мне сказал, что если я напишу письмо, то данный вопрос он сможет решить. На следующий день я ему отправляю письмо, а через неделю, когда я ему звонил, он мне ответил, что не может дать мне бесплатный абонемент, потому что каждая копейка в клубе считается, и он должен отчитываться перед советом директоров.

Я тогда был очень удивлён и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришёл работать и с кем имеет дело. Цорн – простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.

После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 9 очков.

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