Тренер «Шахтёра» — о матче с «Реалом»: они выиграют у нас 9 матчей из 10

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич в преддверии матча четвёртого тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался о шансах своего клуба на победу в этом матче.
«В футболе всё возможно. Они лучше нас, они выиграют у нас 9 из 10 матчей. У нас должен быть лучший день, а у них – нет. Есть и более слабые команды, которые их побеждали. Мы хотим поверить, что это возможно.
Мы не играем дома. Вот так вот. Это недостаток. На трибунах будут украинцы, люди, которым, к сожалению, пришлось покинуть свои дома, но это не наш стадион. Но понятно, что это не то же самое, что играть на «Бернабеу», — приводит слова Йовичевича Marca.
Напомним, матч между «Шахтёром» и «Реалом» состоится сегодня, 11 ноября. После трёх туров мадридский клуб набрал девять очков и занимает первое место в группе, у «Шахтёра» четыре очка, украинский клуб располагается на втором месте.
Криштиану Роналду порвали гетры
- 11 октября 2022
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:21
-
01:54
-
01:36
-
01:25
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:34
-
00:32
-
00:28
-
00:13
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:54