Тренер «Шахтёра» — о матче с «Реалом»: они выиграют у нас 9 матчей из 10

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич в преддверии матча четвёртого тура Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался о шансах своего клуба на победу в этом матче.

«В футболе всё возможно. Они лучше нас, они выиграют у нас 9 из 10 матчей. У нас должен быть лучший день, а у них – нет. Есть и более слабые команды, которые их побеждали. Мы хотим поверить, что это возможно.

Мы не играем дома. Вот так вот. Это недостаток. На трибунах будут украинцы, люди, которым, к сожалению, пришлось покинуть свои дома, но это не наш стадион. Но понятно, что это не то же самое, что играть на «Бернабеу», — приводит слова Йовичевича Marca.

Напомним, матч между «Шахтёром» и «Реалом» состоится сегодня, 11 ноября. После трёх туров мадридский клуб набрал девять очков и занимает первое место в группе, у «Шахтёра» четыре очка, украинский клуб располагается на втором месте.

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