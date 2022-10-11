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Объявлена символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 12-го тура стал нападающий «Спартака» Квинси Промес с оценкой 9,8. Нидерландец забил два гола и отдал одну результативную передачу в матче с «Крыльями Советов» (5:2). Всего в сборную тура вошли по два футболиста из «Спартака» и ЦСКА, а также по одному из «Ростова», «Торпедо», «Факела», «Ахмата», «Оренбурга», «Сочи» и «Урала».

Фото: WhoScored

Сборная 12-го тура РПЛ: Егор Бабурин («Торпедо»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Сергей Божин («Факел»), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Сильянов («Ростов»), Габриэль Флорентин («Оренбург»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Квинси Промес («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Алексей Каштанов («Урал»).

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