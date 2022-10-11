Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА

Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), сообщает ТАСС.



«Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца», — говорится в сообщении.



26-летний полузащитник не смог доиграть первый тайм, он был заменён в перерыве матча. В текущем сезоне Норманн провёл шесть матчей во всех турнирах, не совершив результативных действий.



Бело-голубые занимают девятое место в таблице, набрав 17 очков после 12 матчей. В следующем туре «Динамо» примет «Оренбург». Встреча пройдёт в субботу, 15 октября, стартовый свисток – в 19:30 по московскому времени.