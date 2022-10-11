«ПСЖ» намерен подписать Рашфорда в зимнее трансферное окно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах английского форварда заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует Media Foot.

Согласно сведениям источника, парижане интересовались Рашфордом минувшим летом, но сделка не состоялась. Теперь «ПСЖ» намерен подписать Маркуса в зимнее трансферное окно.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому зимой «ПСЖ» попытается подписать Рашфорда по сниженному прайсу.

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. 24-летний англичанин забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября. Рашфорд получил награду во второй раз в карьере, ранее это произошло в январе 2019 года.

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