«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды будут играть на стадионе «Паркен» в Дании. Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В 1-м туре англичане разгромили «Севилью» со счётом 4:0. В той игре команда Хосепа Гвардиолы четыре раза поразила сетку ворот соперника. Команда Йесса Торупа в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов проиграла «Боруссии» со счётом 3:0. Во 2-м туре датчане сыграли вничью с андалусийцами, а «горожане» выиграли у «шмелей». В 3-м туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила датский клуб со счётом 5:0.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 11 октября 2022
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