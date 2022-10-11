В. Уткин — о Малкоме и Клаудиньо: для получения паспорта России уважения мало

Российский спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что бразильские полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«О гражданстве для Малкома и Клаудиньо. Малком сказал, что это его уважение к России, а ещё это позволит ему не считаться иностранцем в чемпионате. А мы с вами все тут слушали умных людей, которые рассуждали об этом исключительно в контексте игры за сборную России. Собственно, что и требовалось доказать. А вернее, понять.

Получить паспорт из уважения — это прекрасно, но, по-моему, на законный повод для получения паспорта России этого мало. Деловые интересы «Зенита» — более чем ясно.

А сборная… Как вы думаете, вот сейчас вдруг вызовут Малкома в сборную Бразилии — и он что ж, не поедет на чемпионат мира? Конечно, поедет. И до ЧМ ничего о желании играть за Россию он не скажет. Или позже. Мы же с вами понимаем, что сборная России не скоро проведёт свой новый официальный матч. До Евро-2024, увы, не просматривается перспектива.

И всё это время возобновить игры за сборную Бразилии что Малком, что Клаудиньо могут в любой момент. Ну, на Кубок Америки их вполне могут и позвать. Реальный мотив только один. Деловые интересы «Зенита». Освобождение пары легионерских позиций на поле», — написал Уткин в своём телеграм-канале.