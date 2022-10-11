Боссы «ПСЖ» пообещали Мбаппе купить Левандовского и продать Неймара
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При продлении контракта с «ПСЖ» нападающий Килиан Мбаппе выдвинул ряд условий руководству клуба. Об этом сообщает Le Parisien. Боссы согласились выполнить требования футболиста.
По информации источника, француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того, ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».
В текущем сезоне 23-летний француз провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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