Боссы «ПСЖ» пообещали Мбаппе купить Левандовского и продать Неймара

При продлении контракта с «ПСЖ» нападающий Килиан Мбаппе выдвинул ряд условий руководству клуба. Об этом сообщает Le Parisien. Боссы согласились выполнить требования футболиста.

По информации источника, француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду. В итоге ни того, ни другого не произошло. Бразилец остался в «ПСЖ», а поляк перешёл в «Барселону».

В текущем сезоне 23-летний француз провёл 12 матчей во всех турнирах, забив 11 голов. Ранее стало известно, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая € 131,2 млн в год.

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе: