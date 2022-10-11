Агент Идову: Брайн в последний раз получал зарплату в июне. В клубе происходит странное

Виллиам Д’Авила, агент защитника «Химок» Брайна Идову, заявил, что футболист в последний раз получал заработную плату в июне.

«Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайн получил в июне — с тех пор никаких денег клуб не давал. — Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил от тренировок трёх футболистов. Речь идёт об Идову, Дмитрии Тихом и Илье Камышеве.



Подмосковные «Химки» набрали восемь очков в 12 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).