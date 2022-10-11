Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». На 40-й минуте форвард сумел реализовать пенальти.



Этот мяч стал для Мбаппе 31-м в турнире за «ПСЖ». Килиан обошёл бывшего форварда парижан Эдинсона Кавани (30). Третий результат у Неймара – 21 мяч. 20 голов в Лиге чемпионов за «ПСЖ» забил Златан Ибрагимович.

Французский клуб в текущем розыгрыше турнира лидирует в группе H, набрав семь баллов. Помимо «Бенфики», соперниками парижан являются «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы. Команды уже сыграли матч 4-го тура — сенсационно в Израиле победу праздновали хозяева — 2:0. Счёт на седьмой минуте открыл Омер Атцили после паса Пьера Корню. На 42-й минуте Атцили оформил дубль. Ему ассистировал Францди Пьерро.