Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». На 40-й минуте форвард сумел реализовать пенальти.
Этот мяч стал для Мбаппе 31-м в турнире за «ПСЖ». Килиан обошёл бывшего форварда парижан Эдинсона Кавани (30). Третий результат у Неймара – 21 мяч. 20 голов в Лиге чемпионов за «ПСЖ» забил Златан Ибрагимович.
Французский клуб в текущем розыгрыше турнира лидирует в группе H, набрав семь баллов. Помимо «Бенфики», соперниками парижан являются «Ювентус» и «Маккаби» из Хайфы. Команды уже сыграли матч 4-го тура — сенсационно в Израиле победу праздновали хозяева — 2:0. Счёт на седьмой минуте открыл Омер Атцили после паса Пьера Корню. На 42-й минуте Атцили оформил дубль. Ему ассистировал Францди Пьерро.
- 11 октября 2022
-
23:12
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:40
-
19:30