«Реал» на выезде сыграл вничью с «Шахтёром», забив на 95-й минуте

Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Польше. Встреча завершилась со счётом 1:1.



Счёт на 46-й минуте открыл Александр Зубков после паса Богдана Михайличенко. Полузащитник с фланга навесил к дальней штанге, и ворвавшийся в штрафную Зубков в движении отправил мяч в ближний угол. На 95-й минуте Антонио Рюдигер после передачи Тони Крооса восстановил равенство на табло.



В группе F донецкий клуб занимает второе место. «Горняки» набрали пять очков в четырёх матчах. «Реал» лидирует в группе. Команда из столицы Испании одержала три победы и один раз сыграла вничью.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.