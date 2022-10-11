«Челси» в большинстве уверенно обыграл «Милан» в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Милан» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 18-й минуте главный арбитр показал прямую красную карточку защитнику «Милана» Фикайо Томори, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 21-й минуте полузащитник «Челси» Жоржиньо успешно реализовал пенальти и открыл счёт. На 34-й минуте встречи нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг упрочил преимущество лондонского клуба.



«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4).