Зубков — о двух голах в двух матчах с «Реалом»: мой любимый соперник!

Нападающий «Шахтёра» Александр Зубков прокомментировал итог встречи с мадридским «Реалом».
«Дважды забить «Реалу» в двух матчах – это действительно очень приятно. В шутку могу сказать, что это мой любимый соперник! До игры я бы согласился на ничейный результат, но теперь немного разочарован. Мы были очень близки к победе», – приводит слова Зубкова официальный сайт УЕФА.
Игра в Варшаве завершилась вничью 1:1. Чемпионы Украины вели в счёте после гола Зубкова на 46-й минуте, но упустили победу в компенсированное время. На 90+5-й минуте ничью «Реалу» точным ударом головой принёс Антонио Рюдигер. Мадридцы досрочно оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 3-м туре на «Сантьяго Бернабеу», где «Шахтёр» уступил со счётом 1:2, Зубков также отметился голом. Как и в Варшаве, ему ассистировал левый защитник Богдан Михайличенко.
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