«Маккаби» в игре с «Ювентусом» одержал первую победу в ЛЧ с 2002 года
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«Маккаби» из Хайфы в домашнем матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с туринским «Ювентусом» (2:0) сумел прервать длительную серию без побед в играх этого турнира.
Эта победа для «Маккаби» стала первой для клуба в основной стадии турнира с октября 2002 года. В той кампании, которая была дебютной, им удалось крупно обыграть на домашнем поле английский «Манчестер Юнайтед» (3:0). Ни тогда, ни во время своего второго выступления в Лиге чемпионов в сезоне-2009/2010 им больше не удавалось одержать побед.
Напомним, турнирную таблицу группы F возглавляют французский «ПСЖ» и португальская «Бенфика», имеющие в своём активе по восемь очков. Третье и четвёртое места делят «Маккаби» (3) и «Ювентус» (3).
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