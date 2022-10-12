Малком рассказал из-за чего вспомнил детство в Бразилии по дороге из Воронежа в Москву

25-летний бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, что его заставило поностальгировать о детстве в Бразилии по дороге из Воронежа в Москву после встречи 12-го тура с местным «Факелом» (1:1).

«Виновато ли поле в том, что «Зенит» потерял очки? Нет, конечно. Поле действительно было для нас сложным, оно несколько мешало тому стилю, которого придерживается «Зенит». Но мы и на этом газоне имели много моментов, могли забить гораздо больше, но не хватало спокойствия в завершающей стадии атак. И у меня лично в том числе, когда я упустил пару возможностей. Кассьерра попал в перекладину. В общем, могли победить. А не смогли, повторюсь, не только из за поля.

Чем развлекался по дороге из Воронежа в Санкт-Петербург через Москву? Да всем понемногу успели позаниматься. Поели, кто‑то поспал. Мне, правда, в таких поездках сложно уснуть. Плюс ещё кофе выпил. Зато мы с удовольствием поболтали всей командой. Было весело.

Стала ли для меня такая длительная поездка первой в карьере? Нет. У меня такой опыт, например, в «Коринтиансе» был. Когда играл ещё в детских командах, часов по 6–7 на автобусе ездили. Так что на пути из Воронежа испытал нечто вроде ностальгии по детству. И ещё подумал: хорошо, что в «Зените», куда и как бы мы ни ехали, это всегда комфортно», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Малком принял участие в 15 встречах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.