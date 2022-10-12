Куадрадо и Сандро уйдут из «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона

Защитники Хуан Куадрадо и Алекс Сандро покинут «Ювентус» по окончании сезона. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Утверждается, что «старая синьора» приняла решение не продлевать контракты с игроками, которые истекают летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний Куадрадо провёл за «Ювентус» 8 встреч, не отметившись какими-либо результативными действиями. Сандро принял участие в 8 играх, отдав один результативный ассист.

Вчера, 11 октября, туринская команда сенсационно уступила «Маккаби» из Хайфы в матче четвёртого тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (0:2). Клуб из Турина набрал лишь очка в четырёх турах группового этапа ЛЧ, одержал в общей сложности лишь 2 победы в последних 9 матчах, занимая при этом восьмое место в турнирной таблице Серии А.

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