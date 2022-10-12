Мэйсон Маунт: «Челси» хочет пройти весь путь. Мы не фавориты Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом» (2:0).
«Было здорово приехать сюда и победить. Наши болельщики всегда поддерживают команду. Я был удивлён, что стал игроком матча, но игра всей команды была классной. Мы хотим пройти весь путь. Мы не фавориты турнира, но и не были ими, когда выиграли его два года назад», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА.
«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4). В следующем туре главного европейского клубного соревнования лондонцы на выезде сыграют с австрийской командой, а миланцы отправятся в гости к «Динамо».
- 12 октября 2022
-
10:09
-
09:59
-
09:57
-
09:50
-
09:47
-
09:44
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
08:59
-
08:48
-
08:43
-
08:30
-
08:27
-
08:21
-
08:10
-
07:18
-
07:14
-
07:01
-
06:15
-
06:01
-
05:41
-
05:34
-
05:27
-
05:17
-
04:56
-
04:44
-
04:21
-
04:18
-
04:08
-
03:47
-
03:29
-
03:22
-
03:11
-
03:11