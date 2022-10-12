Мэйсон Маунт: «Челси» хочет пройти весь путь. Мы не фавориты Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом» (2:0).



«Было здорово приехать сюда и победить. Наши болельщики всегда поддерживают команду. Я был удивлён, что стал игроком матча, но игра всей команды была классной. Мы хотим пройти весь путь. Мы не фавориты турнира, но и не были ими, когда выиграли его два года назад», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА.



«Челси» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА. «Милан» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Ред Булл Зальцбург» (6) и загребское «Динамо» (4). В следующем туре главного европейского клубного соревнования лондонцы на выезде сыграют с австрийской командой, а миланцы отправятся в гости к «Динамо».