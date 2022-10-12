Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Аяксом»

Сегодня, 12 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Аяксом». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Ким Мин Джэ, Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадори.

«Аякс»: Ремко Пасвер, Хорхе Санчес, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Кэлвин Бейсси, Дави Классен, Эдсон Альварес, Кеннет Тейлор, Стивен Бергёйс, Мохаммед Кудус, Стивен Бергвейн.

В прошлой игре итальянский клуб одолел нидерландцев со счётом 5:1. В 1-м туре «Ливерпуль» разгромно уступил неаполитанцам. В той игре команда Лучано Спаллетти четыре раза поразила сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0. Во 2-м туре итальянцы разгромили шотландцев, а голландцы уступили мерсисайдцам.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.