Даниэле Де Росси прокомментировал своё назначение в СПАЛ в качестве главного тренера

Бывший хавбек «Ромы» Даниэле Де Росси, вчера, 11 октября, назначенный на пост главного тренера СПАЛа, поделился впечатлениями о назначении на новую для себя должность.

«У меня 30-летняя карьера в качестве игрока, но я всё равно испытывал небольшой страх: вход в новую раздевалку всегда имеет определённый эффект. Это похоже на то, когда вы переходите из начальной в среднюю школу, меняете здания, друзей и надеетесь, что они вам понравятся. Я знаю, что быть тренером сложно, но с правильными людьми меня это совсем не пугает.

В последнее время я много смотрел Серию B и заметил стадионы с не очень горячими болельщиками, в то время как фанаты СПАЛа были одержимы. Работать для тех, кто не спит по ночам из-за результатов команды, заряжает меня. Мне не нужно искать в себе другого Де Росси или подражать другому тренеру, я должен найти что-то оригинальное и плодотворное. Я не люблю тех, кому нужны определённые игроки: хороший тренер должен работать с теми футболистами, которые есть, по максимуму, используя их лучшие качества», — цитирует Де Росси журналист Джанлука Ди Марцио.

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