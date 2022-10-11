Де Росси назначен главным тренером СПАЛа

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси назначен главным тренером итальянского СПАЛа, информирует официальный сайт клуба. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

«С сегодняшнего дня главным тренером СПАЛа является Даниэле Де Росси. Добро пожаловать, мистер!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Дэниэле Де Росси завершил карьеру в 2019 году в аргентинском клубе «Бока Хуниорс». До этого он провёл 17 сезонов в составе римской «Ромы», сыграв за команду 459 матчей.

В качестве тренера Де Росси работал в сборной Италии. Он принял участие в чемпионате Европы по футболу 2020 года в составе штаба Роберто Манчини, выиграв вместе с итальянской национальной командой золото турнира.

Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть матч в фанатами: