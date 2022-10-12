Роман Павлюченко: не буду смотреть ЧМ-2022. Там нет сборной России
Поделиться
Бывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко ответил на вопрос, будет ли смотреть чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Российская команда пропустила розыгрыш Лиги наций и квалификационный раунд ЧМ-2022, а также не примет участия в отборочном цикле Евро-2024. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
Комментарии
- 12 октября 2022
-
22:15
-
21:58
-
21:57
-
21:47
-
21:40
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:20
-
21:15
-
21:03
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:23
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:24
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
18:59
-
18:50
-
18:47
-
18:34
-
18:20
-
18:15
Партнерский контент