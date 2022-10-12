Роман Павлюченко: не буду смотреть ЧМ-2022. Там нет сборной России

Бывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко ответил на вопрос, будет ли смотреть чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Российская команда пропустила розыгрыш Лиги наций и квалификационный раунд ЧМ-2022, а также не примет участия в отборочном цикле Евро-2024. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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