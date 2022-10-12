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Кварацхелия набрал 11 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за «Наполи»

Кварацхелия набрал 11 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за «Наполи»
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия набрал 11 результативных баллов по системе «гол+пас» в 13 матчах за неаполитанский клуб. Спортсмен отдал голевую передачу в игре 4-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

В четырёх матчах Лиги чемпионов грузин забил один гол и отдал три результативные передачи. Отметим, что для игрока гол в ворота «Аякса» в матче 3-го тура турнира стал дебютным в Лиге чемпионов. В Серии А в девяти матчах чемпионата хавбек отметился пятью голами и двумя результативными пасами.

Также Кварацхелия постоянно вызывается в сборную Грузии. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах Лиги наций. В соревновании футболист забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал за «Рубин».

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