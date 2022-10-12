Винисиус сфотографировался с девушкой-поклонницей на улице, оттолкнув при этом мужчину

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сфотографировался с болельщиками на улице.



Бразилец не отказал в фотографии девушкам, оттолкнув при этом мужчину, который хотел сделать совместное фото.

Ранее стало известно, что переговоры между «Реалом» и Винисиусом по новому контракту зашли в тупик. 22-летний вингер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды и не подпишет новый контракт, пока его требования не будут выполнены.



В текущем сезоне Винисиус провёл восемь матчей в испанской Примере, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. В Лиге чемпионов бразилец принял участие в трёх матчах, забив два мяча и отдав один результативный пас.

У каких футболистов самые огромные отступные?