Винисиус сфотографировался с девушкой-поклонницей на улице, оттолкнув при этом мужчину
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сфотографировался с болельщиками на улице.
Бразилец не отказал в фотографии девушкам, оттолкнув при этом мужчину, который хотел сделать совместное фото.
Ранее стало известно, что переговоры между «Реалом» и Винисиусом по новому контракту зашли в тупик. 22-летний вингер хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды и не подпишет новый контракт, пока его требования не будут выполнены.
В текущем сезоне Винисиус провёл восемь матчей в испанской Примере, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. В Лиге чемпионов бразилец принял участие в трёх матчах, забив два мяча и отдав один результативный пас.
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