Сёмин оценил игру Кварацхелии. У него 12 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:2). У 20-летнего вингера 12 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за итальянский клуб.



«Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Всё это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в «Наполи». Команда у них очень сильная. Сейчас играют лучше всех! Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: