Сёмин оценил игру Кварацхелии. У него 12 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за «Наполи»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:2). У 20-летнего вингера 12 очков по системе «гол+пас» в 13 играх за итальянский клуб.
«Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Всё это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в «Наполи». Команда у них очень сильная. Сейчас играют лучше всех! Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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