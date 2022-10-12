Сергей Юран: пока на ЧМ-2022 в Катар не собираюсь. Скорее всего, появится работа

Российский специалист Сергей Юран заявил, что не планирует посещать чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Мне теперь не смотреть чемпионат мира, если Россия не поехала туда по понятным причинам? Буду следить. Всё-таки лучшие сборные будут играть. Надеюсь, что игры покажут в России.



Пока на ЧМ-2022 в Катар не собираюсь. Таких планов нет. Скорее всего, появится работа — будет не до этого», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.