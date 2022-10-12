«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0.
По итогам встречи бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов – 2022/2023. «Брюгге» вышел в следующий раунд впервые в истории. Предыдущим наивысшим достижением клуба является выход в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов в 1991 году.
Также «Брюгге» стал первым бельгийским клубом с сезона-2015/2016, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда это удалось «Генту».
«Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, бельгийцы не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. В активе «Атлетико» четыре балла. По три очка за три встречи набрали «Порту» и «Байер».
Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле:
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