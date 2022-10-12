Распадори: «Наполи» хочет совершенствоваться

Полузащитник «Наполи» Джакомо Распадори прокомментировал победу в матче 4-го тура Лиги чемпионов над «Аяксом» со счётом 4:2.

«Это то, чего мы хотели, — ещё одна отличная победа, достойное выступление. Ментально мы справились хорошо, мы хотели хорошо начать игру, нам это удалось. Мы очень счастливы, но мы должны продолжать наш рост. Мы можем быть ещё лучше, мы хотим совершенствоваться», — цитирует Распадори Sky Sports.

Итальянцы одержали четыре победы в четырёх матчах и занимают первое место. На второй строчке располагается «Ливерпуль». На третьей позиции — «Аякс» с тремя очками, «Рейнджерс» замыкает турнирную таблицу квартета (0). Даже если амстердамцы одержат две победы в оставшихся матчах, клуб из Неаполя не опустится ниже второй строчки, которая гарантирует выход в плей-офф Лиги чемпионов.