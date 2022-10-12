Дубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Айнтрахтом»

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал немецкий «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Хозяева не совсем удачно начали встречу. Немецкий клуб повёл уже на 14-й минуте, когда Даити Камада реализовал голевой момент после точной передачи Себастьяна Роде. Через шесть минут «шпоры» сравняли счёт благодаря усилиям Сон Хын Мина, ассистировал ему Гарри Кейн. На 28-й минуте уже отличился сам английский нападающий, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Сон Хын Мин оформил дубль, на этот раз точный пас ему отдал опорный полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 87-й минуте Фарид Алиду сократил отставание в счёте, однако это не помогло команде. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» — 3:1.