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Дубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Айнтрахтом»

Дубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Айнтрахтом»
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» принимал немецкий «Айнтрахт». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Хозяева не совсем удачно начали встречу. Немецкий клуб повёл уже на 14-й минуте, когда Даити Камада реализовал голевой момент после точной передачи Себастьяна Роде. Через шесть минут «шпоры» сравняли счёт благодаря усилиям Сон Хын Мина, ассистировал ему Гарри Кейн. На 28-й минуте уже отличился сам английский нападающий, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Сон Хын Мин оформил дубль, на этот раз точный пас ему отдал опорный полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 87-й минуте Фарид Алиду сократил отставание в счёте, однако это не помогло команде. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Тоттенхэма» — 3:1.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Камада – 14'   1:1 Мин – 19'   2:1 Кейн – 28' (пен)   3:1 Мин – 36'   3:2 Алиду – 87'
Удаления: нет / Тута – 60'
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