«Марсель» уверенно переиграл «Спортинг» в матче 4-го тура ЛЧ

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лиссабонский «Спортинг» на своём поле играл с французским «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Хозяева по ходу матча отличились первыми, но со знаком «минус». Полузащитник «Спортинга» Рикарду Эсгаю получил за три минуты две жёлтые карточки, после чего покинул поле. Через минуту после этого хавбек французов Маттео Гендузи уверенно реализовал 11-метровый удар. Через 10 минут «Марсель» забил уже с игры, когда чилийский нападающий Алексис Санчес забил гол после передачи Амина Арита. На 61-й минуте хозяева потеряли ещё одного игрока, когда нападающий Педру Гонсалвеш получил две жёлтые за одну минуту, вынудив свою команду заканчивать встречу вдевятером. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Марселя».