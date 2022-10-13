«Бавария» установила рекорд ЛЧ, выиграв последние 11 игр в рамках групповых этапов турнира

«Бавария» установила новый рекорд Лиги чемпионов. Как сообщает статистический портал Opta, мюнхенский клуб сумел победить в последних своих 11 встречах в рамках групповых этапов турнира, чего ранее не удавалось ни одной европейской команде.

Памятного события удалось добиться после матча 4-го тура, в котором подопечные Юлиана Нагельсмана встречались на выезде с чешской командой «Виктория» (Пльзень). Немецкий клуб победил со счётом 4:2. В составе мюнхенцев дублем отличился полузащитник Леон Горецка и по одному голу забили Садио Мане и Томас Мюллер.

После этой победы «Бавария» закрепилась на первом месте квартета С, набрав 12 очков после четырёх встреч. В следующем туре Лиги чемпионов команда встретится с «Барселоной».

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