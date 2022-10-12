«Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень, забив четыре гола до 35-й минуты

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Баварией». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей.



На 10-й минуте счёт в матче открыл Садио Мане после паса Леона Горецки. Спустя четыре минуты Томас Мюллер укрепил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал Кингсли Коман. В скором времени Горецка с передачи Мюллера довёл счёт до разгромного, а на 35-й минуте Леон с передачи Лероя Зане оформил дубль.



Однако во втором тайме чешский клуб сумел отыграть два мяча. На 62-й минуте Адам Влканова с передачи Джона Москеры забил гол престижа, а затем Ян Климент ещё сократил отставание от команды Юлиана Нагельсмана, установив итоговый счёт — 4:2 в пользу «Баварии».