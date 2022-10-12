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«Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень, забив четыре гола до 35-й минуты

«Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень, забив четыре гола до 35-й минуты
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Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Баварией». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей.

На 10-й минуте счёт в матче открыл Садио Мане после паса Леона Горецки. Спустя четыре минуты Томас Мюллер укрепил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал Кингсли Коман. В скором времени Горецка с передачи Мюллера довёл счёт до разгромного, а на 35-й минуте Леон с передачи Лероя Зане оформил дубль.

Однако во втором тайме чешский клуб сумел отыграть два мяча. На 62-й минуте Адам Влканова с передачи Джона Москеры забил гол престижа, а затем Ян Климент ещё сократил отставание от команды Юлиана Нагельсмана, установив итоговый счёт — 4:2 в пользу «Баварии».

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мане – 10'   0:2 Мюллер – 14'   0:3 Горецка – 25'   0:4 Горецка – 35'   1:4 Влканова – 62'   2:4 Климент – 75'
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