«Бавария» обыграла «Викторию» Пльзень, забив четыре гола до 35-й минуты

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией» (Пльзень) и «Баварией». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу гостей.
На 10-й минуте счёт в матче открыл Садио Мане после паса Леона Горецки. Спустя четыре минуты Томас Мюллер укрепил преимущество мюнхенцев. Ему ассистировал Кингсли Коман. В скором времени Горецка с передачи Мюллера довёл счёт до разгромного, а на 35-й минуте Леон с передачи Лероя Зане оформил дубль.
Однако во втором тайме чешский клуб сумел отыграть два мяча. На 62-й минуте Адам Влканова с передачи Джона Москеры забил гол престижа, а затем Ян Климент ещё сократил отставание от команды Юлиана Нагельсмана, установив итоговый счёт — 4:2 в пользу «Баварии».
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