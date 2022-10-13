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Индзаги удалили перед финальным свистком за протесты в адрес судей

Индзаги удалили перед финальным свистком за протесты в адрес судей
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Главный арбитр матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» Шимон Марциняк на последних минутах игры удалил главного тренера итальянского клуба Симоне Индзаги. На 97-й минуте наставник был удалён, он получил прямую красную карточку за протесты в адрес судей.

На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передачи Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт после паса Алессандро Бастони. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд после передачи Хакана Чалханоглу.

На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски снова восстановил равновесие. Финальный свисток арбитра оповестил о результативной ничьей — 3:3.

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