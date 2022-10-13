Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результате матча с «Интером» (3:3) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм был отличным, мы хорошо атаковали и заставили «Интер» пострадать, хорошо работая в полузащите с Педри и Гави. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Ошибки дорого обходятся в Лиге чемпионов. Мы пытались дать отпор характером, но если вы не можете обыграть «Интер» дома, вы не заслуживаете прогресса в Лиге чемпионов. Мы знаем, что это больше не в наших руках, мы не заслуживаем продолжения выступления в Лиге чемпионов. Надежды мало, за эти ошибки приходится платить высокую цену. Я тренер и должен нести ответственность, когда мои игроки допускают ошибки. Мы должны были быть более сконцентрированными, но вышли на второй тайм с неправильным настроем», — приводит слова Хави Football Italia.

После четырёх туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, набрав 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (12).