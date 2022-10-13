Соломатин: главным тренером «Локомотива» я бы назначил Лоськова в дуэте с Пашининым

Бывший футболист московского «Локомотива» и других российских клубов Андрей Соломатин высказался о кадровых изменениях железнодорожников и назвал имя специалиста, которого хотел бы видеть главным тренером команды.
«Недавние увольнения в «Локомотиве» я охарактеризовал бы словами: «Наконец-то свершилось!» Не знаю, кто стал бы наилучшим кандидатом на пост главного тренера команды, но главное, чтобы это был российский специалист. Юрий Павлович Семин мог бы снова уверенно возглавить «железнодорожников».
Я бы поставил на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова в дуэте с Олегом Пашининым. Эти люди долго верой и правдой служили клубу. Приведите в команду людей, для которых «Локомотив» не просто название, а часть жизни. Не знаю, был бы Ротенберг подходящим спортивным директором для «красно-зеленых», но это лучше, чем Цорн. Вместо Томаса и мы с вами можем вступить в должность, и будет не хуже. Про кандидатуру Нагорных ничего не знаю», – приводит слова Соломатина Metaratings.
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