Клопп после 7:1 в Шотландии: пил пиво очень давно и, наверное, буду пьян после одного

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как победа над «Рейнджерс» в Глазго с разгромным счётом влияет на атмосферу в команде перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити», который состоится уже 16 октября.
«Настроение перед матчем с «Манчестер Сити» поменялось, это однозначно. Оно теперь совершенно другое. Обычно мы пьём пиво после выездных игр. Но я ведь пил пиво очень давно и, наверное, буду пьян после одного!
Все мы хорошо понимаем, кого примем на «Энфилде» в это воскресенье. Будет совершенно другая игра, мы это знаем. Но всё-таки лучше подойти к такому матчу с настроением, которое у нас сегодня, чем с каким-либо другим.
При этом мы не делаем из счёта 7:1 нечто большее, чем нужно. Это специфический результат. Мы ехали сюда не с мыслью о том, что хотим забить семь мячей. Выиграй мы 2:1, я тоже был бы на седьмом небе от счастья. А теперь – восстанавливаемся и готовимся к следующей игре», – приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 13 октября 2022
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