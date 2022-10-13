Сон Хын Мин признался общественности, за счёт каких компонентов он сыгрался с Кейном
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Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победу над «Айнтрахтом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (3:2).
30-летний кореец был признан лучшим игроком поединка.
«В последние несколько минут было трудно, поскольку ты никогда не знаешь, что произойдёт в Лиге чемпионов. Во взаимоотношениях на поле между мной и Гарри Кейном нет никакого секрета — это просто тяжёлая работа», — цитирует пресс-служба УЕФА Сона.
«Тоттенхэм» возглавляет квартет D. В активе «шпора» 7 очков. «Айнтрахт» располагается на последнем месте с 4 очками. В следующем туре ЛЧ англичане в родных стенах примут «Спортинг». Немецкий клуб также на своём стадионе сыграет с «Марселем». Матчи пройдут 26 октября.
Новость по темеДубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Айнтрахтом»
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