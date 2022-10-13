Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин признался общественности, за счёт каких компонентов он сыгрался с Кейном

Сон Хын Мин признался общественности, за счёт каких компонентов он сыгрался с Кейном
Комментарии

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победу над «Айнтрахтом» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (3:2).

30-летний кореец был признан лучшим игроком поединка.

«В последние несколько минут было трудно, поскольку ты никогда не знаешь, что произойдёт в Лиге чемпионов. Во взаимоотношениях на поле между мной и Гарри Кейном нет никакого секрета — это просто тяжёлая работа», — цитирует пресс-служба УЕФА Сона.

«Тоттенхэм» возглавляет квартет D. В активе «шпора» 7 очков. «Айнтрахт» располагается на последнем месте с 4 очками. В следующем туре ЛЧ англичане в родных стенах примут «Спортинг». Немецкий клуб также на своём стадионе сыграет с «Марселем». Матчи пройдут 26 октября.

Новость по теме
Дубль Сон Хын Мина принёс «Тоттенхэму» победу над «Айнтрахтом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022