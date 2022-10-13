Чочиев: Асатиани после каждой тренировки звал меня к себе домой

Полузащитник «Алании» из Владикавказа Алан Чочиев рассказал о бывшем одноклубнике Малхазе Асатиани.

«А в человеческом плане меня поразил Малхаз Асатиани. Мы были на сборах в Австрии и в выходной день поехали гулять в Мюнхен. Он подошел ко мне и протянул несколько купюр — тысяча евро! «Купи себе что-нибудь, от меня». Я сказал, что не возьму. Он взял и выкинул их. Тысяча евро полетела по улице. Пришлось бежать и собирать. Ещё одна история была на сборах в Марбелье. В отеле был бар, где мы любили после ужина посидеть, попить колу, погрызть орешки. Клуб эти расходы не покрывал — платили из своего кармана. После первого сбора подхожу на ресепшен: рассчитаться за всё, что заказывал на баре. Мне говорят: «Всё оплачено». На втором сборе — та же история. Оказалось, как только мы заехали, Малхаз сказал администратору, что платит за два номера — мой и его. У него ко мне было особенное отношение. У меня родители осетины, но родом они из Грузии. Может, из-за этого. Малхаз после каждой тренировки звал меня к себе домой — пообедать. Мне было как-то неловко поначалу: он — легенда, а я молодой парень из академии. Но в итоге несколько раз я у него всё же побывал», – приводит слова Чочиева Sport24.