Миньоле назвал мечтой выход «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал ничейный результат с мадридским «Атлетико» в матче 4-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (0:0). После этой игры бельгийский клуб досрочно гарантировал себе место в плей-офф турнира.
«Это мечта! Мы боролись до конца и наконец сделали это. В предыдущие годы у нас ничего не получалось. Мы ощущали, что в этом году всё будет иначе, и теперь выход в плей-офф за нами. Но наша история на этом не заканчивается — давайте посмотрим, как далеко мы сможем пройти!» — приводит слова Миньоле пресс-служба УЕФА.
После четырёх туров Лиги чемпионов «Брюгге» возглавляет квартет B. В активе чёрно-синих 10 очков. Мадридский клуб с четырьмя очками занимает вторую строчку.
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