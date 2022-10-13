Андрей Канчельскис: у меня есть приглашение на ЧМ-2022. Может быть, даже поеду в Катар.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что у него есть приглашение на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Экс-спортсмен заявил, что, возможно, поедет на мундиаль.



«Чемпионат мира — великое событие! Буду следить за мундиалем, ведь там примут участие страны, в которых я играл — Англия и Италия. У меня есть приглашение на ЧМ-2022. Может быть, даже поеду в Катар. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Приглашение на ЧМ у меня есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.