«Порту» разгромил «Байер» на выезде — видеообзор матча ЛЧ
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Леверкузенский «Байер» на своём поле потерпел разгромное поражение в матче с футбольным клубом «Порту» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов вчера, 12 октября. Португальская команда одержала победу со счётом 3:0.
Счёт уже на шестой минуте открыл бразильский атакующий полузащитник гостей Галено Вандерсон (0:1). На 16-й минуте игрок «Байера» Демирбай Керем не смог реализовать пенальти в ворота «Порту». На 36-й минуте гол хозяев был отменён из-за игры рукой нападающего Патрика Шика.
Во втором тайме «Порту» довёл своё преимущество до разгромного. На 53-й минуте нападающий португальцев Тареми Мехди реализовал пенальти, через 11 минут, на 64-й он же установил окончательный счёт матча, реализовав второй одиннадцатиметровый в ворота хозяев.
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