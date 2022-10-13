Наставник «Порту» Консейсау заявил, что гордится игрой команды после матча с «Байером»
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о победе над «Байером» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
«Это была сложный поединок, типичный для Лиги чемпионов, против клуба из сильного чемпионата. Футболистов можно поздравить — мы выступили очень хорошо. У них было отличное отношение, они проявили высокий уровень самоотдачи. Я горжусь результатом и игрой», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
«Порту» вышел на второе место в группе В, набрав шесть очков после четырёх встреч. «Байер» — на четвёртой строчке, имея в своём активе три балла. Ранее из группы уже вышел «Брюгге», сыгравший вничью с «Атлетико» (0:0). В активе бельгийцев 10 очков, у испанцев — четыре балла.
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