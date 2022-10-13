Президент «Атлетико»: Мбаппе нам не интересен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что мадридскому клубу не интересен форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. По словам функционера, «матрасники» не интересовались бы Мбаппе, даже если бы он был доступен для любой команды.

«Жоау Феликс добьётся успеха в «Атлетико». Мбаппе? Он нам не интересен и не был бы интересен, даже если бы его могла подписать любая команда», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Скандальные истории с участием Мбаппе: